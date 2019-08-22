С телеканала Прямой уходит российский журналист

Евгений Киселев уходит с Прямого / Главред

Известный российский журналист Евгений Киселев завил об увольнении с телеканала Прямой, который считают собственностью экс-президента Петра Порошенко.

"Все когда-то заканчивается. И вот заканчивается и моя работа на Прямом канале в качестве ведущего Итогов. Сегодня их последний выпуск. Я ухожу, чтобы заняться другими проектами, в том числе написать большую книга, работу над которой я уже давно задумал", - заявил Киселев в эфире Прямого.

Последнюю программу Итоги Киселев провел 22 августа, в четверг.

Российский журналист напомнил, что свыше десяти лет вел Итоги на российском телевидении. В Украине постоянно работает с 2008 года. Он переехал на постоянное место жительства.

Напомним, ранее 12 августа, в понедельник, экс-президент Украины Петр Порошенко посетил Государственное бюро расследований в компании трех из пяти своих детей − Михаила, Евгении и Александры. Бывшего главу страны вызвали на допрос по делу о сокрытии налогов при приобретении канала Прямой. После того, как Порошенко вышел из здания ГБР, его попытались забросать куриными яйцами.