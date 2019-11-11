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В кровавом ДТП под Киевом погибли двое детей и двое взрослых

11 ноября 2019, 08:28

В результате аварии еще четыре человека госпитализированы в больницу.

Авария произошла 10 ноября в селе Здвижевка Киевской области / Фото dtp.kiev.ua

В воскресенье, 10 ноября, в селе Здвижевка Киевской области произошло смертельное ДТП - столкнулись два легковых автомобиля.

Авария произошла около 16:15. По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в результате ДТП погибли четыре человека. Среди погибших - двое детей, которым было по 12 лет. Кроме того, в результате аварии травмы получили еще четыре человека.

"10 ноября около 16:15 в селе Здвижевка Бородянского района в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли 4 человека из них 2 детей (2007 г.н.) и 4 человека госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении.

Обстоятельства смертельной аварии не уточняются.

Напомним,  утром 9 ноября в селе Лесовая Слободка Житомирской области, которое находится под Бердичевом, легковой автомобиль ЗАЗ столкнулся с КамАЗом. Погибли три человека, а один - пострадал.

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