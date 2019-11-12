Возле блокпоста боевиков "ДНР" произошел кровавый инцидент: все подробности

ДТП в Донецкой области / twitter.com/666_mancer

Смертельное дорожно-транспортное происшествие во вторник, 12 ноября, произошло возле блокпоста боевиков на временно оккупированной Российской Федерацией территории Донецкой области. В результате инцидента погибли два пассажира автомобиля Mercedes-Benz.

Отмечается, что из-за тумана 44-летний водитель микроавтобуса не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части.

Всего в аварии пострадали 13 человек, двое их которых погибли. Остальные пострадавшие с различными травмами были госпитализированы в больницу. Сообщается, что состояние пострадавших средней тяжести.

Также блогер под ником Necro Mancer опубликовал в своем Twitter-аккаунте фото с места происшествия.

Напомним, что ранее в Дарницком районе Киева автомобиль Lexus протаранил такси, после чего вылетел на тротуар и уже там сбил мужчину и женщину.