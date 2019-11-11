В Киеве Lexus вылетел на тротуар и раздавил людей: погибла женщина - фото 18+

Lexus протаранил такси и вылетел на тротуар / Фото facebook.com/vartovi.espreso

В Дарницком районе столицы вечером 11 ноября произошло смертельное ДТП - автомобиль Lexus протаранил такси, после чего вылетел на тротуар и уже там сбил мужчину и женщину. Молодая женщина погибла на месте. Мужчина получил травмы и был госпитализирован.

По словам свидетелей аварии, автомобиль Lexus на большой скорости двигался по левой полосе. В какой-то момент, перестраиваясь правее, Lexus ударил в заднюю часть Renault такси. От удара люксовое авто вылетело на тротуар, сообщают Вартові Еспресо в Facebook.

Уточняется, что Lexus пробил ограждение, въехал на стоянку. На место ДТП работала полиция, обстоятельства аварии уточняются.

Напомним, в воскресенье, 10 ноября, в селе Здвижевка Киевской области произошло смертельное ДТП - столкнулись два легковых автомобиля. По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в результате ДТП погибли четыре человека. Среди погибших - двое детей, которым было по 12 лет. Кроме того, в результате аварии травмы получили еще четыре человека.