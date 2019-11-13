"Динамика позитивная": Песков рассказал, как идет подготовка к "нормандской встрече"

Дмитрий Песков / Reuters

Дмитрий Песков, штатный пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина, заявил о том, что в подготовке саммита в нормандском формате (Украина — Франция — Германия — РФ) прослеживается небольшая, но позитивная динамика.

"Мы констатируем позитивную динамику по целому ряду направлений подготовки к нормандскому формату", — цитирует его ТАСС.

Напомним, что ранее в среду, 13 ноября, Александр Грушко,заместитель министра иностранных дел РФ, рассказал о том, что встреча Владимира Зеленского, Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона (нормандский формат) под угрозой срыва.