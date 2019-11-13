"Армия, язык, вера - манипуляция": глава СБУ Баканов заочно распек Порошенко и его сторонников

Иван Баканов / УНИАН

Руководитель СБУ Иван Баканов заявил о том, что считает вопросы "армии, языка и веры" манипулятивными и поднятым "для разделения на своих и чужих".

С таким заявлением он выступил в интервью порталу "Главком".

"Я считаю, что "армия, язык, вера" – это манипуляция, направленная на то, чтобы разделять и властвовать. Были слоганы о том, что язык – это душа. А если человек разговаривает на русском, то он что, без души? Род моей матери родом из Западной Украины, но так сложилось, что она русскоязычная. Так же я не могу себе представить, чтобы на небесах существовало распределение для верующих церквей с Томосом и тех, которые ходят в другие храмы. Я могу помолиться и в синагоге, и в мечети – человек идет к Богу, а не к патриархату", – заявил Баканов.

По словам главы СБУ, он лично является верующим и прихожанином в церковь бывшей УПЦ (Московского патриархата).

"Хожу в Свято-Введенский монастырь. Этот храм относится к Московскому патриархату, которого в действительности не существует и который выдумали политики для разделения на своих и чужих, цинично используя веру в политических игрищах", – подытожил Баканов.

Напомним, ранее Иван Баканов анонсировал масштабные сокращения в СБУ, а также рассказал о "путче" Петра Порошенко и угрозе для Владимира Зеленского