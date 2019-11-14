На Днепропетровщине дети украли из храма деньги: сказали, на что спустили

На Днепропетровщине дети украли из храма деньги и потратили на игры / Скриншот

В начале ноября в городе Новомосковск Днепропетровской области злоумышленники проникли в храм и украли деньги, которые пожертвовали прихожане.

Церковь обокрали 9 ноября, а 13 ноября правоохранители выяснили, что преступление совершили 12-летние местные жители, говорится на странице полиции Днепропетровской области в Facebook.

По данным ведомства, злоумышленники при родителях сказали, что украденные из храма деньги потратили на игры в детском развлекательном комплексе.

В полиции добавили, что после инцидента были наказаны родители детей - их привлекли к ответственности по ч. 4 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях - невыполнение родителями или лицами, которых их заменяют, обязанностей по воспитанию детей (наказанием может быть, в частности, предупреждение или штраф).

На Днепропетровщине дети украли из храма деньги и потратили на игры / facebook.com/PoliceDniproRegion

В соцсети по-разному прокомментировали инцидент. "Был уже похожий случай, два молодых человека украли иконы в церкви, потом у одного руки отнялись, другой сам пришел сдаться", - утверждает Юрий Прытков. "Не в ту церковь зашли. В Киев нужно ехать и оттуда выносить", - написал Mykola Terziohlo.

Ранее стало известно, что в Рокитном Киевской области злоумышленник грабанул храм, а после этого угнал мотороллер. Копы подозревали в совершении преступлений 33-летнего мужчину с Кировоградщины, подозреваемого задержали.