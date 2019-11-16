Неизвестные в Киеве похитили главу правления Укрэксимбанка – СМИ

Александр Гриценко / 5 канал

В Киеве неизвестные похитили главу правления Укрэксимбанка Александра Гриценко.

Инцидент произошел на улице во время прогулки Гриценко с ребенком, говорится в сообщении 5 канала.

По словам родственников банкира, неизвестные забрали его в черный автобус на глазах у ребенка, с которым он гулял.

Семья Гриценко уже обратилась в правоохранительные органы, подчеркивается в сообщении.

Справка: Гриценко был назначен на пост председателя правления Укрэксимбанка наблюдательным советом финучреждения 1 августа 2014 года. Гриценко сменил на этом посту Виталия Белоуса, который возглавлял Укрэксимбанк с начала 2013 года. Все полномочия он получил 15 августа 2014 года - бессрочно.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в центре Киева похитили ребенка.