"Похищение" банкира: в СБУ рассказали о задержании главы правления Укрэксимбанка

Александра Гриценко задержали сотрудники СБУ

Глава правления Укрэксимбанка Александр Гриценко был задержан Службой безопасности Украины по поручению Генеральной прокуратуры Украины.

Как рассказала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, задержанного поместили в изолятор временного содержания.

"Он был задержан сотрудниками СБУ в рамках уголовного производства по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 209. В настоящее время задержанный помещен в изолятор временного содержания", - написала она.

"Дело ведет Генеральная прокуратура Украины", - добавила Гитлянская в сообщении в Facebook.

Справка: Гриценко был назначен на должность председателя правления Укрэксимбанка наблюдательным советом финучреждения 1 августа 2014 года. Коллективу банка его представила лично тогдашняя глава НБУ Валерия Гонтарева. Гриценко сменил на этом посту Виталия Белоуса, который возглавлял Укрэксимбанк с начала 2013 года. Все полномочия он получил 15 августа 2014 года - бессрочно.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в воскресенье неизвестные забрали Гриценко в черный автобус прямо на глазах у ребенка, с которым он гулял. Его семья обратилась в правоохранительные органы.