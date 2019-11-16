  1. Главная
  3. Украина

"Похищение" банкира: в СБУ рассказали о задержании главы правления Укрэксимбанка

16 ноября 2019, 16:58

Александр Гриценко был задержан сотрудниками СБУ по поручению ГПУ.

СБУ, оружие
Александра Гриценко задержали сотрудники СБУ

Глава правления Укрэксимбанка Александр Гриценко был задержан Службой безопасности Украины по поручению Генеральной прокуратуры Украины.

Как рассказала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, задержанного поместили в изолятор временного содержания.

"Он был задержан сотрудниками СБУ в рамках уголовного производства по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 209. В настоящее время задержанный помещен в изолятор временного содержания", - написала она.

"Дело ведет Генеральная прокуратура Украины", - добавила Гитлянская в сообщении в Facebook.

Справка: Гриценко был назначен на должность председателя правления Укрэксимбанка наблюдательным советом финучреждения 1 августа 2014 года. Коллективу банка его представила лично тогдашняя глава НБУ Валерия Гонтарева. Гриценко сменил на этом посту Виталия Белоуса, который возглавлял Укрэксимбанк с начала 2013 года. Все полномочия он получил 15 августа 2014 года - бессрочно.

Читайте такжеХищения в Укрэксимбанке: СБУ нашла следы "ОПГ Порошенко" – Портнов

Напомним, ранее сообщалось о том, что в воскресенье неизвестные забрали Гриценко в черный автобус прямо на глазах у ребенка, с которым он гулял. Его семья обратилась в правоохранительные органы.

СБУ ГПУ Укрэксимбанк Елена Гитлянская Александр Гриценко
Сейчас вы просматриваете новость «"Похищение" банкира: в СБУ рассказали о задержании главы правления Укрэксимбанка». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

17:00
Стрижка шапочка, или под горшок – самая эффектная женская стрижка 2019 - 36 фото
16:58
"Похищение" банкира: в СБУ рассказали о задержании главы правления Укрэксимбанка
16:47
Сенцов охарактеризовал Путина одним словом
16:35
Турборежим дает сбой: Разумков назвал причину
16:22
Сенцов объяснил, как Путин хочет сделать из Украины послушного пса
16:01
Неизвестные в Киеве похитили главу правления Укрэксимбанка – СМИ
16:00
Антитіла: состав и биография членов украинской группы
15:52
Потрясающие идеи и срывы в День студента 2019: что прочит гороскоп на завтра
15:45
Языковой омбудсмен: в Кабмине назвали кандидатуру вопреки результатам конкурса
15:40
"Черная дыра": названа дата остановки следствия по делам Майдана Видео
15:17
"Была бы жива...": поезд насмерть сбил 18-летнюю спортсменку под Киевом Фото
14:50
В МВФ подстегнули Гончарука: ждут ускорения темпа реформ
14:45
Тайная встреча помощника Зеленского с лоббистом Трампа: появилось видео Видео
14:28
Lil Peep умер: вышел второй посмертный альбом Лил Пипа - 19 неизвестных песен Видео
14:17
В МИД России поставили условие возврата захваченных украинских кораблей
13:54
На Донбассе за неделю ранены и уничтожены 28 боевиков – разведка
13:35
"Луценко врет": бывший глава ГПУ назвал Йованович лгуньей и получил ответку
13:31
"Сборище педе*астов и аферистов": Кива оценил коллег по Раде
13:10
В Донецке фирма "утонула" в нечистотах: названа причина ЧП
12:50
Модный розовый маникюр: паутинка, нежный френч и маникюр омбре - 38 фото Фото
12:40
"Тревожная" Балаклея: подробности новых взрывов и возможная причина Видео
12:12
Рецепты на Новый год: 2019-й скоро уходит, какие блюда приготовить Видео
11:52
"Путин может умереть": Сенцов рассказал, когда Россия вернет Крым
11:22
"Заинтересованных было немало": известный политолог внезапно умер в поезде в России
11:01
"Зеленский сделает все": появились детали разговора посла США в ЕС и Трампа - СМИ Видео
10:40
"Нас не ждут в ЕС и НАТО": Гордон "обличил" ложь украинских политиков
10:12
Сглаз от зависти: мистик назвал симптомы сглаза и как снять сглаз самостоятельно
09:44
"Дикое поле": Бессмертный дал совет по Донбассу
09:28
Суд Испании закрыл дело, фигурантом которого был Фирташ Видео
09:14
Известный российский поэт назвал себя политическим украинцем
09:08
Признать аннексию Крыма: в России рассвирепели из-за слов Помпео
08:50
Как Зеленский будет воевать за голоса в Раде мнение
08:45
Денежный сюрприз, горький самообман: к чему готовит гороскоп на 16 ноября 2019
08:44
Экс-политтехнолог сказал, кто "поставил" Путина на пост президента
08:41
Смертельный рейс MH17 и Россия: в МИД Германии сделали жёсткое заявление Видео
08:30
Модный французский маникюр 2019: геометрия, продольная полоска и френч с фольгой – 49 фото Фото
08:00
Признать аннексию Крыма: Помпео объяснил решение США
07:41
Заявление Путина о прекращении транзита газа через Украину: Еврокомиссия озвучила планы
07:26
Россия вернет Украине захваченные корабли до встречи Путина, Зеленского, Меркель и Макрона - СМИ
07:14
"Жирные сиськи, жирная жопа, пи*дец": Алена Водонаева без белья взбудоражила сеть Фото
06:55
Взрывпакет для Украины: чем обернется раздача паспортов в ОРДЛО мнение
06:27
Астрологи предупредили об угрозах 2020 года
06:04
Эксперт рассказал, есть ли у Украины "газовый козырь в рукавах"
05:30
Проверено - мин нет: женские советы по крутому оральному сексу
05:02
Эксперт сказал, пошатнет ли планы России обвал цен на нефть
04:34
Поздравления с Днем радио, телевидения и связи – открытки и тексты Фото Видео
04:09
Демографическая катастрофа: в Украине массово вымирают мужчины
03:59
"Вставляй, сколько сможешь": Панина отымели руками и ногами - новое видео 18+
03:37
"Можем взорваться": дипломат предостерег Зеленского
03:11
"Никакого отведения": боевики не ушли из Золотого – эксперт
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять