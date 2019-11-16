Опрос показал резкое снижение веры в Бога среди украинцев

Церковь все меньше интересует украинцев / УНИАН

В Украине за последние несколько лет наблюдается тенденция снижения веры в Бога среди взрослого населения страны.

Как демонстрируют данные недавнего опроса Центра Разумкова, 12,2% населения колеблются между верой и неверием.

В частности, в октябре 2019 года число верующих составляет 66%, что немного меньше, чем в 2018 году - 71,7%, в 2016 году и в 2014 году - 76%.

5,4% граждан Украины назвали себя атеистами, а 4% - абсолютно убежденными противниками веры.

6,5% населения назвали себя равнодушными к религиозным вопросам, а 5,9% затрудняются ответить, необходима им вера или нет.

Напомним, в 2018 году в Киеве в соборе Святой Софии состоялась интронизация главы ПЦУ митрополита Епифания.

15 декабря в Киеве в Софийском соборе состоялся Объединительного собор, на нем была создана поместная украинская православная церковь — Православная церковь Украины, а также избран ее предстоятель, им стал митрополит Епифаний.

5 января 2019 года Константинопольский патриарх Варфоломей подписал, а на следующий день вручил главе ПЦУ Епифанию томос об автокефалии. Документ был доставлен в Киев к Рождеству. Затем его вернули обратно в Стамбул для получения подписей всех архиереев синода Константинопольского патриарха.