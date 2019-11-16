Укрзализныця добавила поезда на Новый год: известны направления

На Новый год в путь отправятся шесть дополнительных поездов / УНИАН

Укрзализныця для удобства пассажиров запускает шесть дополнительных поездов на новогодние праздники.

Как сообщает пресс-служба компании, сегодня на эти поезда уже можно приобрести билеты на даты до 29 декабря.

Уточняется, что шесть дополнительных поездов будут курсировать по следующим направлениям: Киев — Львов, Киев — Ковель, Покровск — Харьков, Львов — Одесса, Львов — Ужгород и Кривой Рог — Ужгород.

По данным компании, с 2020 года планируется добавление поездов по ряду маршрутов на постоянной основе, как по Украине, так и за границу. Также в Укрзализныце обещают существенно улучшить сервис в поездах.

Как ранее сообщалось, премьер-министр Украины Алексей Гончарук жестко раскритиковал работу Укрзализныци и анонсировал возможную отставку ее руководителя Евгения Кравцова.

Напомним, Укрзализныця регулярно попадает в скандалы из-за ужасных условий в поездах. В частности, в вагоне класса люкс поезда 357/358 Рахов-Киев Мария заметили клопов. Кроме того, в вагонах протекают крыши и ободраны сидения.