Суд Линча в Мелитополе: водители жестко проучили виновника ДТП

В Мелитополе устроили самосуд над виновником ДТП

В Мелитополе Запорожской области водители устроили самосуд на виновником ДТП.

В частности, на камеры видеонаблюдения попал момент столкновения двух авто на перекрестке улиц Хмельницкого и Героев Украины, причем виновник ДТП на Таврии ехал на красный свет и протаранил другое авто. После этого водители автомобилей отлупили мужчину, ставшего виновником аварии.

"Отмороженный" проезд на красный на большой скорости. В итоге жесткое столкновение и самосуд над виновником: очередной жёсткий треш на перекрёстке Б.Хмельницкого - ул. Героев Украины", - говорится в подписи к опубликованному видео.

Отметим, что пользователи в Сети поддержали жесткое наказание для виновника ДТП:

"Идиот купил права за сало и приносит всем горе казел", "Слабо дал е*онат", "Таких бить мало ... Идиот на капсуле смерти ,видать запаска стояла под капотом ато и бошку срезать могло повезло идиоту", "Я конечно не козел но этого черта на таврии мало от....ли. такие людей и сбивают летят вылупив глаза на красный . Ублюдок", - пишут в комментариях.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Венгрии автобус с украинцам угодил в жутчайшее ДТП.