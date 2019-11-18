"Страшно, дети кричат": в Харькове произошло ЧП с туристическим Boeing

Boeing 737 почти с 200 пассажирами совершил экстренную посадку в Харькове - Новости Харькова / ThoughtCo

Boeing 737 из Египта с 198 пассажирами на борту совершил экстренную посадку в Харькове.

Самолет чуть не разбился в воскресенье, 17 ноября, из-за сильного тумана. На посадку ему пришлось заходить дважды, рассказывается на Facebook Ирины Ивченко.

По пути в Харьков Боингу пришлось дозаправляться в Киеве, где также был сильный туман.

Посадка же в Харькове прошла в экстремальных условиях. Женщина описывает, что всем пассажирам было очень страшно.

Читайте такжеЛжецы в тумане: почему столичная власть молчит об опасном воздухе"Туман, ветер, самолет сдувает, страшно... Дети кричат, пассажиры молча вцепились в кресла. Страшнее всего было за детей. А в голове крутилось "Что сказать супругу напоследок?" – описала она свои чувства.

На взлетно-посадочной полосе самолет поджидали спасатели с включенными мигалками.

"Спасибо, что мы живы!" – поблагодарила Ирина экипаж самолета.

Напомним, 4 ноября Боинг с премьер-министром Японии на борту загорелся в небе. Происшествие произошло по пути в Таиланд, где проходит крупный саммит.

Ранее самолет Boeing 787 авиакомпании Norwegian совершил аварийную посадку в аэропорту Рима. На борту находилось 298 пассажиров.