"Русню вешать": в Сети высмеяли озеленение в "ЛНР"

Бирючина / botsad.com.ua

Боевики "ЛНР" привлекли местных жителей, в том числе и детей, к озеленению местности. Для этого призвали собирать семена, среди которых оказались и ядовитые.

Одно из местных так называемых СМИ сообщило об акции, во время которой жители оккупированной части Луганской области собрали более 100 кг семян ясеня, акации и бирючины.

"Хорошо, что прогнали фашистов и никто больше не мешает жителям "ЛНР" собирать бирючину", – с иронией написал журналист и блогер Денис Казанский в своем Twitter-аккаунте, обнародовав информацию о сборе семян.

Стоит отметить, что ягоды бирючины еще называют волчьи ягоды и являются ядовитыми.

Пользователи соцсети бурно отреагировали на такую инициативу боевиков: "Семена акации коллаборанты употребляют вместе с морковкой", "Пусть садят, будет, где русню вешать", "Них*я себе. У них ясени", "Ну шо, назад к траглодитам...ягоды, корешки, дикие обитатели степей и лесов....", "Жруть?", "психическое нарушение" и другие.

Напомним, что ранее украинские военные на Донбассе потроллили боевиков, вывесив на передовой американский флаг.