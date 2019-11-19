Кормим прогульщиков: названо количество депутатов, не посещающих Раду

Чаще всего прогуливали нардепы о группы За будущее.
Народные избранники продолжают прогуливать заседания в Верховной Раде. Так, в ноябре работу в парламенте прогуляли почти треть нардепов.
По данным Комитете избирателей Украины, в ноябре все заседания Рады посетили 299 депутатов, что составляет примерно 70% от общего состава парламента.
При этом 76 нардепов посетили шесть заседаний парламента, 12 народных избранников – пять заседаний, 19 депутатов – четыре заседания, шесть нардепов – три заседания, четыре депутата - два заседания, семь парламентариев посетили одно заседание или ни одного.
По фракциям следующие показатели посещения заседаний Рады:
- Голос - 83% депутатов;
- Слуга народа - 80%;
- Европейская солидарность - 69%;
- Оппозиционная платформа - За жизнь - 61%;
- ВО Батькивщина- 57%;
- Группа За будущее – 48%.
Напомним, что ранее 120 народных депутатов IX созыва получили компенсацию за жилье около 3,29 миллиона гривен.