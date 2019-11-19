Кормим прогульщиков: названо количество депутатов, не посещающих Раду

Верховная Рада / УНИАН

Народные избранники продолжают прогуливать заседания в Верховной Раде. Так, в ноябре работу в парламенте прогуляли почти треть нардепов.

По данным Комитете избирателей Украины, в ноябре все заседания Рады посетили 299 депутатов, что составляет примерно 70% от общего состава парламента.

При этом 76 нардепов посетили шесть заседаний парламента, 12 народных избранников – пять заседаний, 19 депутатов – четыре заседания, шесть нардепов – три заседания, четыре депутата - два заседания, семь парламентариев посетили одно заседание или ни одного.

По фракциям следующие показатели посещения заседаний Рады:

Голос - 83% депутатов;

Слуга народа - 80%;

Европейская солидарность - 69%;

Оппозиционная платформа - За жизнь - 61%;

ВО Батькивщина- 57%;

Группа За будущее – 48%.

Напомним, что ранее 120 народных депутатов IX созыва получили компенсацию за жилье около 3,29 миллиона гривен.