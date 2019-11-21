"Попробовал вашу ложь": Джокер ополчился на нардепов Рады

Верховная Рада / УНИАН

Пранкер Джокер заявил, что избегать с ним общения бесполезно. По его словам, боязнь общения с ним лишь демонстрирует страх перед разоблачением.

"Сейчас появилось много инструкций, как от меня защититься. Невероятное количество экспертов и специалистов по мессенджерам, спецсвязи и IT-безопасности спешат дать свои советы и рекомендации. Какие же вы смешные – диджитализаторы", – написал Джокер в своем Telegram-канале.

При этом он указал, что он "присутствует не только в гаджетах, но и в телевизорах и головах".

"Чем больше вы наращиваете свою власть и влияние, тем быстрее сокращается дистанция между мной и вами. Мне видна ваша глупость, я чувствую ваше лицемерие. Я попробовал на вкус вашу ложь. Я знаю ваши слабости и привычки, даже те, о которых не говорят близким", – заявил пранкер.

Напомним, что ранее пранкер Джокер опубликовал скриншоты общения с мэром Чернигова Владиславом Атрошенко.