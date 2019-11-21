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Украину обвинили в наибольшем антисемитизме в Европе

21 ноября 2019, 23:03

Лидером в данном рейтинге оказалась Польша.

Украина заняла второе место по антисемитизму в Европе / Фото: antisionizm.info

Украина заняла второе место в рейтинге стран по антисемитским настроениям в Европе.

Как передает Assosiated Press, об этом говорится в результатах опроса, проведенного Антидиффамационной лигой.

Исследователи спрашивали респондентов читают ли они определенные негативные стереотипы "вероятно правдивыми" или "вероятно ошибочными". Тех, у кого больше половины пунктом были против – причислялись к антисемитам.

Опрос показал, что наибольший уровень антисемитизма наблюдается в Польше среди всех 14 стран, которые принимали участие. В это стране 48% опрошенных поддерживают антисемитские взгляды, что на 11% больше результата 2015-го года.

Венгрия с показателем 42%, у которой в 2016-м году было 40%, замыкает тройку лидеров. В 2019 году у украинцев 46%, тогда как в 2016-м эта отметка была ниже на 14%.

В исследовании указано, что в последние годы правительство трех стран-антисемитов активно критикует еврейские группы, при этом отрицая подобные настроения в стране.

В Восточной Европе также распространено мнение о том, что евреи имеют слишком много власти в бизнесе. С этим согласны 72% украинцев, 71% венгров, 56% поляков и 50% россиян. Самые низкие показатели антисемитизма в Швеции — 4%, Дании — 10%, Франции — 17% и Бельгии — 24%.

Напомним, объединенная еврейская община Украины выразила протест против антисемитского ролика, авторы которого высмеивали Президента ОЕОУ Игоря Коломойского с упоминанием трагедии Холокоста.

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