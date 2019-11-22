В Слуге народа рассказали, сколько раз нардепам совали взятки

Александр Корниенко / УНИАН

Народным избранникам из фракции Слуга народа десятки раз предлагали денежные подношения.

С таким заявлением выступил в интервью Александр Корниенко - руководитель политсилы президента Владимира Зеленского в интервью порталу НВ.

"Десятки случаев", - заявил он.

Корниенко прокомментировал исключение нардепов Антона Полякова и Анны Скороход из фракции Слуга народа. Девушку даже обвинили в том, что она якобы предлагала взятки коллегам.

Отвечая на вопрос, сколько раз депутаты от Слуги народа брали подношения, Корниенко сказал: "Если бы у нас была такая информация, процессуально подтвержденная, то эти депутаты ходили бы на допросы в НАБУ".

Напомним, ранее Александр Корниенко рассказал о том, что во фракции Слуга народа готовы снять неприкосновенность с экс-президента Петра Порошенко. До этого он называл условия для проведения выборов на Донбассе.