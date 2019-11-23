В Каталонии готовы назвать Крым российским в обмен на признание независимости

В испанской Каталонии не возражают против российского Крыма / Reuters

Экс-депутат Госдумы РФ от партии Единая Россия Сергей Марков сообщил о намерении сепаратистов испанской Каталонии договорится о признании их независимости в обмен то, что они публично будут называть аннексированный Крым частью России.

Как сообщает испанское издание El Mundo, с Марковым связался экс-секретарь по международным вопросам ныне не существующей партии Демократическая конвергенция Каталонии Виктор Терраделльяс, советник бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона.

Представитель сепаратистов пообещал поговорить с коллегами, чтобы они признали Крым российским, а в ответ Москва поддержит каталонцев.

"Мы великая страна, мы не заинтересованы в этом признании", — подчеркнул Марков.

Российские чиновник заявил, что России нет необходимости сотрудничать с Каталонией. По его словам, для этого существует целый ряд причин. При этом Марков сообщил о нескольких встречах, которые впоследствии состоялись с представителями Каталонии.

Как ранее сообщалось, член Совета Федерации Сергей Цеков заявил, что команда президента Украины Владимира Зеленского напрасно разрабатывает стратегию возвращения Крыма, поскольку полуостров никогда не вернется в состав Украины.

Напомним, глава представительства президента Украины в АРК Антон Кориневич заявил о том, что на данный момент активно нарабатывается стратегия возвращения аннексированного Россией украинского полуострова Крым.