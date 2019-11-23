"Существа" из РФ разграбили возвращенные корабли - Хомчак

Украинские корабли были разграблены российскими мародерами / Фейсбук В.Зеленского

Захваченные Россией корабли, которые вернули Украине, были разграблены мародерами, заявил начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак.

В интервью Укринформу он подтвердил, что все сообщения о разграблении украинских судов российской стороной не подлежат сомнению.

"Когда их (корабли) забирали, был составлен акт, все было описано. То, что мне доложил командующий ВМС - это даже стыдно комментировать. Как военный человек могу понять, почему Россия сняла с кораблей средства связи и навигации. Но когда мне говорят, что они даже в гальюне унитазы сняли - этого я не понимаю", - подчеркнул начальник Генштаба.

Читайте такжеВ РФ рассказали, что "свистнули" с возвращенных Украине кораблейОн добавил, что планируется ремонт кораблей и они продолжат службу в ВМС Украины.

"Когда мне говорят, что на Яны Капу, на буксире, сняли эти трубопроводы медные, как цветной металл, - я так понимаю, что это не военные работали, это мародеры. По-другому я не могу назвать тех существ, которые так поступили с военным кораблем", - резюмировал Хомчак.

Напомним, ранее в РФ нашли новое оправдание пропаже вещей с захваченных кораблей.