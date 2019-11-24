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Каждый нардеп обойдется украинцам в 350 тыс. гривен: куда пойдут деньги

24 ноября 2019, 13:57

В 2020 году на содержание Верховной Рады заложены чуть большие суммы, чем в 2018 и 2019 годах.

Верховная Рада, Рада-Рада
Парламент принял свою смету на 2020 год / УНИАН

14 ноября Верховная Рада приняла свою смету на 2020 год, она составила 2 млрд 37 млн 360 тысяч 700 гривен. Таким образом, на содержание одного нардепа пойдет 344,9 тыс. гривен.

Из этой суммы компенсация проезда по территории Украины для одного депутата в год составляет 90 тыс. гривен - это 7,5 тыс. в месяц, сообщает гражданская сеть Опора.

Командировки помощников депутатов в избирательные округа обойдутся в 8 тыс. гривен за 10 месяцев, то есть 800 грн в месяц.

На содержание помещений в избирательных округах планируется потратить 2 тыс. гривен в год или 167 грн в месяц, еще 670 грн в год – это расходы, связанные с организацией встреч с избирателями.

В общем, если говорить о расходах не в пересчете на одного депутата, то в смете на 2020 год заложены чуть большие суммы, чем за 2018 и 2019 годы. Для прошлого года парламент не принимал отдельную смету, а пользовался принятым документом для 2018 года.

Для осуществления законотворческой деятельности парламента в 2020 году предусмотрено 1,4 млрд гривен. В эту сумму входит оплата труда, закупка товаров, оплата услуг (кроме коммунальных) и др. Если сравнивать с предыдущими двумя годами, то сумма расходов выросла чуть более, чем на 30 млн гривен. Так, в сметах 2018 и 2019 на эти расходы были заложены по 1,12 млрд гривен.

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Напомним, ранее 120 народных депутатов IX созыва получили компенсацию за жилье около 3,29 миллиона гривен.

Позже спикер украинского парламента Дмитрий Разумков высказался относительно компенсаций за жилье, которые получают народные избранники. По его словам, нардепы могли бы обойтись и без этих денег.

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