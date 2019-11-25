"Грязные понты Олега Валерьевича": прокуратура настаивает на аресте забияки Ляшко

Прокуратура обжаловала освобождение Ляшко / УНИАН

Прокуратура Киевской области обжаловала решение Бориспольского суда, который отказался арестовать и отпустил на поруки экс-депутата Верховной Рады зибияку Олега Ляшко, напавшего на Андрея Геруса 6 ноября.

Отметим, 19 ноября суд в городе Борисполь постановил удовлетворить частично ходатайство прокуратуры по поводу избрания меры пресечения для скандального политика, экс-нардепа и лидера Радикальной партии Олега Ляшко.

Как стало известно из трансляции судебного заседания, судьи отклонили требование прокуратуры о его помещении под стражу на два месяца и постановили - выпустить Ляшко на поруки нардепов IX созыва - Виктории Сюмар (фракции Европейская солидарность) и Михаилу Волынцу (фракция Батькивщина).

Так вот, стало известно, что прокуратура настаивает на аресте скандального Ляшко.

"Обжаловали. В пятницу направили почтой апелляцию", - сказала спикер прокуратуры Марьяна Гайовская, передаеют Українські новини.

При этом дата рассмотрения апелляции пока не определена.

При этом сам Ляшко молниеносно отреагировал на новость об аппеляции.

"Прокуратура, выполняя заказ власти, обжаловала отказ Бориспольского суда меня арестовать. Дата рассмотрения апелляции еще не известна. Прокуроры продолжают требовать моего ареста. Это политически мотивированное дело моей оппозиционной деятельности. По сфальсифицированным обвинениям меня пытаются посадить в тюрьму, чтобы расправиться со мной и запугать всех остальных людей, кто против власти. Ничего у них не получится. Меня можно посадить или даже убить, но никто не заставит меня молчать и прекратить защищать Украину!", - во всеуслышание заявил Ляшко на своей странице в Фейсбуке.

Отметим, в комментариях Ляшко сказали, что он "понтуется".

"Грязні"понти" Олега Валерійовича...", - пишет Николай Петрик.

Читайте такжеПрезервативы с вазелином: в Борисполе под зданием суда "напали" на ЛяшкоНапомним, ранее нардеп от Слуги народа Андрей Герус заявил, что нападение на него "дважды судимого безработного гражданина" Ляшко не случайно, а связано с действиями новой власти, которая начала процесс "демонополизацией энергетического рынка".

"На графике иллюстрация, из-за чего возникло неадекватное агрессивное поведение дважды судимого гражданина (Олега Ляшко – ред.). Цена электроэнергии в ноябре на 20% ниже, чем в июле-августе. Рынок демонополизируется, олигархическая рента, которую платит вся страна, уменьшается", - написал он в Facebook.