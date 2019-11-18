"Посадить продажную скотыняку": Герус на графике показал мотив нападения Ляшко

Герус утверждает, что Ляшко напал на него целенаправленно / Фото: Facebook/Андрей Герус

Нардеп от Слуги народа Андрей Герус заявил, что нападение на него "дважды судимого безработного гражданина" не случайно, а связано с действиями новой власти, которая начала процесс "демонополизацией энергетического рынка".

"На графике иллюстрация, из-за чего возникло неадекватное агрессивное поведение дважды судимого гражданина (Олега Ляшко – ред.). Цена электроэнергии в ноябре на 20% ниже, чем в июле-августе. Рынок демонополизируется, олигархическая рента, которую платит вся страна, уменьшается", - написал он в Facebook.

Герус добавил, что импорт электроэнергии из РФ составляет 0,13% до 0,54% от общего потребления ночью и днем соответственно.

По словам "слуги народа", импорт электроэнергии из РФ в таком формате разрешен законом, за который во времена своего депутатства голосовал и Ляшко вместе со своей фракцией.

"Совокупная экономия составит более 2 млрд грн в месяц. Ради этого можно пожертвовать рубашкой…Демонополизировал энергетику и посадил в тюрьму "скотиняку". Мечтаю оставить такой след в истории", – написал Герус.

/ Фото: Facebook/Андрей Герус

Как ранее сообщалось, ситуация вокруг драки лидера Радикальной партии Олега Ляшко и народного депутата от Слуги народа Андрей Геруса только накаляется. Так, экс-нардепа могут арестовать.

Напомним, Олег Ляшко устроил драку с Андреем Герусом в аэропорту Борисполь и порвал нардепу рубашку. Позднее стало известно, что лидера Радикальной партии вызвали по этому делу на допрос в Бориспольскую прокуратуру. 18 ноября Ляшко вручили подозрение о совершении преступления.