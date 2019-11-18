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"За*ницей чувствует": блогер пояснил, зачем Ляшко напал на Геруса

18 ноября 2019, 20:38

Экс-нардеп пытается создать иллюзию политического преследования.

Ляшко напал на Геруса
Ляшко напал на Геруса специально и теперь собирает дивиденты / скриншот из видео

Блогер и журналист Сергей Иванов считает, что в истории с нападением на нардепа от Слуги народа Андрея Геруса заинтересованным лицом является сам Олег Ляшко.

"Как опытный политик, Ляшко задницей чувствует, что за ним придут и спросят о состоянии (не) понятного происхождения и о других вещах, поэтому с помощью мелкого преступления создает иллюзию политического преследования. После этого подозрения все последующие ложиться в политическую канву, о чем бы в них не было", - написал он в Facebook.

По мнению блогера, Ляшко важно периодически напоминать о себе, иначе о нем могут окончательно забыть. И для достижения этой цели он готов пойти на все – как устроить хулиганскую выходку, так и сплясать на концерте Любови Успенской.

"Отдельный ништяк - защита Ляшко порохоботами, которые сегодня вдруг вспомнили о презумпции невиновности, о которой и слышать не хотели во время преследования Саакашвили, вертолетного рэкета Матиоса, разгона палаточного городка в ВР и других", - подытожил Иванов.

Как ранее сообщалось, ситуация вокруг драки лидера Радикальной партии Олега Ляшко и народного депутата от Слуги народа Андрей Геруса только накаляется. Так, экс-нардепа могут арестовать.

Напомним, Олег Ляшко устроил драку с Андреем Герусом в аэропорту Борисполь и порвал нардепу рубашку. Позднее стало известно, что лидера Радикальной партии вызвали по этому делу на допрос в Бориспольскую прокуратуру. 18 ноября Ляшко вручили подозрение о совершении преступления.

нападение Олег Ляшко Сергей Иванов Андрей Герус
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