Прокуратура просит арест: стали известны дата и время суда над Ляшко

Олег Ляшко / УНИАН

Ситуация вокруг драки лидера Радикальной партии Олега Ляшко и народного депутата от Слуги народа Андрей Геруса только накаляется. Так, экс-нардепа могут арестовать.

По словам Ляшко, слушание запланировано на вторник, 19 ноября, в Бориспольском горрайонном суде.

"Завтра в 14:00 Бориспольский горрайонный суд (судья Юрий Кабанячий) рассмотрит ходатайство прокуратуры о моем аресте. Сегодня в Бориспольской прокуратуре мне вручили "подозрение" по сфальсифицированному делу о конфликте с Герусом", - написал лидер Радикальной партии в Facebook.

При этом он убежден, что дело открыто по поручению Генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки.

Напомним, Олег Ляшко устроил драку с Андреем Герусом в аэропорту Борисполь и порвал нардепу рубашку. Позднее стало известно, что лидера Радикальной партии вызвали по этому делу на допрос в Бориспольскую прокуратуру.. 18 ноября Ляшко вручили подозрение о совершении преступления.