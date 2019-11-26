Гремит оружие: российские подлодки пошныряли и постреляли в Черном море

Подводная лодка / РБК

Подводные лодки Новороссийск и Колпино Черноморского флота (ЧФ) провели полномасштабные учения с торпедными стрельбами в акватории Черного моря.

Соответствующее сообщение во вторник, 26 ноября, опубликовали представители пресс-службы ЧФ.

"В Черном море прошло учение экипажей подводных лодок Черноморского флота с выполнением контрольного поиска подводной лодки условного противника и проведением торпедных стрельб. Завершилось учение проведением торпедных стрельб экипажами обоих подводных лодок в одном из полигонов боевой подготовки в акватории Черного моря", - говорится в тексте.

Напомним, ранее в Сети опубликовали видео, на котором российский самолет Су-34 сбрасывает мощную бомбу. Ранее было обнародовано видео с пусков российских ракет типа Уран в Балтийском море.