Бряцанье оружием: в Сети появилось видео пусков российских ракет Уран в Балтийском море

1 мая 2019, 16:56

Ролик с пуском боевых ракет опубликовали в Сети представители Министерства обороны РФ.

Момент запустка ракет / скриншот из видео

Российское Минобороны выложило в Сеть видеоролики с запусками противокорабельных ракет комплекса Уран с корвета Стойкий в акватории Балтийского моря.

Как сообщают в пресс-службе ведомства, военные моряки успешно поразили двумя крылатыми ракетами дрейфующую надводную мишень, располагавшуюся на дистанции в 30 километров от корабля.

По утверждению российских военных моряков, ракетный комплекс Уран, предназначенный для поражения быстроходных надводных кораблей в круглосуточном режиме, а также использования в простых и сложных метеоусловиях и в условиях активного противодействия противников.

Напомним, ранее НАТО обвинило Россию в размещении новых ядерных ракет в Европе.

До этого в российские военные продемонстрировали пуски новых ракет Х-35У. 

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учения флот корабли Балтийское море Минобороны РФ
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