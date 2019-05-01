Бряцанье оружием: в Сети появилось видео пусков российских ракет Уран в Балтийском море

Момент запустка ракет / скриншот из видео

Российское Минобороны выложило в Сеть видеоролики с запусками противокорабельных ракет комплекса Уран с корвета Стойкий в акватории Балтийского моря.

Как сообщают в пресс-службе ведомства, военные моряки успешно поразили двумя крылатыми ракетами дрейфующую надводную мишень, располагавшуюся на дистанции в 30 километров от корабля.

По утверждению российских военных моряков, ракетный комплекс Уран, предназначенный для поражения быстроходных надводных кораблей в круглосуточном режиме, а также использования в простых и сложных метеоусловиях и в условиях активного противодействия противников.

Напомним, ранее НАТО обвинило Россию в размещении новых ядерных ракет в Европе.

До этого в российские военные продемонстрировали пуски новых ракет Х-35У.