Девять трупов в Токио Стар: суд Одессы отпустил владельца "клоповника без окон" под домашний арест

Суд отпустил под домашний арест Вадима Черного / ГСЧС

В среду, 27 ноября, Одесский апелляционный суд изменил меру пресечения главному подозреваемому по делу устрашающего смертельного пожара в отеле Токио Стар Вадиму Черному, который является владельцем "клоповника без окон".

По информации, суд решил отпустить бизнесмена из-под стражи на круглосуточный домашний арест

В частности, судья постановил, что Вадим Черный будет носить электронный браслет с системой слежения. 4 декабря состоится следующее заседание, на котором планируют рассмотреть вопрос о снятии ареста с имущества подследственного.

"После того, как прокурор приобщил экспертизу к делу, согласно которой загорелся новый провод, меня уже держать было невозможно. Понятно, что прокурор сделал это только по ошибке, потому что он не понимал разницы между первичным и вторичным возгоранием, иначе бы я еще годы здесь сидел. После этой экспертизы меня было невозможно здесь держать. А суд, вместо того, чтобы отпустить меня на все четыре стороны, вынес такое решение", - заявил Черный, передает Odessa.online.

Также стало известно, что подследственный намерен подать в Европейский суд по правам человека уже четвертую жалобу на судей Киевского районного суда, посадивших его в СИЗО.

Напомним:

15 октября Киевский районный суд Одессы назначил залог в размере 53 млн гривен владельцу сгоревшего отеля Токио Стар Вадиму Черному, которого обвиняют в нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем гибель людей.

20 августа, во вторник, Киевский райсуд Одессы арестовал на 60 суток без права внесения залога Вадима Черного - владельца злосчастного одесского отеля Токио Стар.

19 августа Вадиму Черному, владельцу злосчастного отеля Токио стар в Одессе, прокуратура сообщила подозрение в нарушении требований пожарной безопасности.

18 августа владелец отеля Токио Стар Вадим Черный обратился с письмом к президенту Владимиру Зеленскому. Он написал, что пожарная автоматика все-таки послала сигнал о возгорании на пульт охранной фирмы, но оттуда он спасателям почему-то не поступил.

17 августа сотрудники полиции задержали в Одессе владельца отеля Токио Стар, известного в городе предпринимателя Вадима Черного.

В ночь на субботу, 17 августа, произошел масштабный пожар в гостинице Токио Стар, расположенной на улице Водопроводной. Погибли 9 человек, 10 пострадали.