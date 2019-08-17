"Клоповник, конура без окон": в Сети раскрыли жуткие детали о сгоревшем отеле Токио Стар в Одессе

Адский пожар произошел в Одессе в ночь на субботу, 17 августа, в гостинице Токио Стар, расположенной на улице Водопроводной. В результате пожара погибли 8 человек, еще 10 пострадали.

Трагедия в Одессе шокировала общественность. К слову, президент Украины Владимир Зеленский резко отреагировал на новость о пожаре в одесском отеле Токио Стар, где погибли 8 людей, еще десяток пострадали.

На своей странице в Facebook глава государства назвал произошедшее "преступной халатностью" и "пренебрежительным отношением к человеческой жизни.

"Одесса. "Токио Стар". Ночью мы потеряли восемь человеческих жизней. Десять человек пострадали, четверо из них - в критическом состоянии. И это не из-за войны и обстрелов. А из-за преступной халатности и игнорирования элементарных норм противопожарной безопасности, из-за пренебрежительного отношения к человеческой жизни. Этому будет положен конец", - пообещал глава страны.

Граждане в соцсетях активно распространяют новость о пожаре и комментируют трагедию. Многие рассказывают устрашающие детали о сгоревшем отеле Токио Стар.

Некторых ураинцев этот адский пожар заставил вспомнить трагедию в лагере Виктория, который произошел в Одессе 15 сентября 2017 года и унес жизни трех девочек.

"До речи. Цей Токіо Отель знаходиться біля центрального ЖД вокзалу в Одесі і будівля була раніше трамвайним Депо. УВАГА. Хто дав дозвіл зробити з ДЕПО отель? Який не пристосований до цього. І хто дав дозвіл робити отелі в Одесі на вул. Черноморского Козацтва біля Суворовської поліції і у Києві на заводі Більшовик, з таких самих виробничих приміщень. Там такі шпаківні скрізь. І не дай Б-г така сама ситуація", - сказал Роман Давиденко.

"Перед вводом в експлуатацію, готель перевіряється пожежною службою. Це обов'язково. Потім відповідальний "експерт" приходить один-два рази на рік для "перевірки".Копайте глибше. Власник, це верхівка лише. Хтось йому "дозволив" відкритись", - добавил Дмитрий Охота.

"Хто дозволив ввести в експлуатацію готель без вікон?", - вопрошает Алина Радченко.

"Когда в стране намеренно ликвидировали санстанции, организации по технике и пожарной безопасности, когда отменили ГОСТы, уничтожили медицину, отпустили цены на продукты питания народ обречен гореть, травмироваться, травиться, болеть и подышать от голода ... Зато понавидумывалии новые никому не нужные министерства вроде МинСтеця и ветеранов, раздули штаты в министерствах и администрациях ... Если новая власть не вернет все эти структуры, то она тоже будет причастна к геноциду украинского народа..", - отметила Любовь Шмирхльова.

"Токио Стар - это довольно разрекламированный отель, мне - не профессионалу, уже с фото видно, что там не соблюдены никаких пожарных норм и вообще никаких норм. то как он мог функционировать сколько лет? и сколько еще таких "токио стар" в Украине ждет беда", - сказала Илона Владимировна.

"Вже страшно кудись їздити, ніде себе в безпеці не почуваєш", - сказал Максим Чайка.

"Зважаючи на те, які умови в готелі Токіо Стар і його "сестрі" Стар Хотел, я здивована, що загинуло 8. Могло набагато більше жертв бути. Ці готелі зовсім некомфортні, у більшості випадків мають дуже малі кімнати, проблеми з вентиляцією ітд", - высказалась Елена Мадяренко.

"Это конура это отель? Больше на хоз.блок смахивает. Людей жалко", - подчеркнула Ульяна Комракова.

"Этот клоповник еще в 2012 имел отвратную репутацию и отзывы. Очень странно, что он еще до наших дней просуществовал. Там есть еще некий отель "Зирка", такая же конура без окон и с номерами, что дорожная сумка среднего размера в номере занимает все свободное место в "номере"", - сказал Александр Лытар.

"Это кошмар. На эти номера - ячейки даже на фото было страшно смотреть, уже клаустрофобия начиналась, не то чтобы в них заселяться . К сожалению люди в поисках дешёвого жилья закрывали глаза на элементарную технику безопасности ((Соболезнования погибшим", - убеждена Зоя Колесник.

"Если кто не знает...этот " отель" украден у коммунальной собственности горэлектротранспорт. Это трамвайное депо, ангары для подвижного состава. Какой отель...??? Бывший кинотеатр Зирка, такая же история. Вадик Черный, вот кто за это должен ответить", - поведала Турман Ума.

Напомним, ранее копы назвали три версии пожара в отеле Токио Стар в Одессе. Нацполиция среди основной версии пожара в одесской гостинице Токио стар считает совершение поджога с целью сокрытия убийства, заявил начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Олег Бех.

Читайте такжеПожар в отеле Токио Стар: что известно о жуткой трагедии в Одессе"Первая версия – это возможный факт убийства, … когда затем был поджог с целью сокрытия преступления. Вторая версия – это нарушение правил пожарной безопасности. И третья версия – неосторожное использование огня постояльцами гостиницы", - сказал Бех.