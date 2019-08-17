"Клоповник, конура без окон": в Сети раскрыли жуткие детали о сгоревшем отеле Токио Стар в Одессе

17 августа 2019, 14:06

Украинцы в Сети делятся устрашающими деталями о сгорешвем "клоповнике" Токио Стар в Одессе.

  • Последствия пожара в отеле Токио Стар в Одессе dumskaya.net
  • Последствия пожара в отеле Токио Стар в Одессе dumskaya.net
  • Последствия пожара в отеле Токио Стар в Одессе dumskaya.net
  • Последствия пожара в отеле Токио Стар в Одессе dumskaya.net
  • Последствия пожара в отеле Токио Стар в Одессе dumskaya.net
  • Последствия пожара в отеле Токио Стар в Одессе dumskaya.net
  • Последствия пожара в отеле Токио Стар в Одессе dumskaya.net
  • Последствия пожара в отеле Токио Стар в Одессе dumskaya.net
  • Последствия пожара в отеле Токио Стар в Одессе dumskaya.net
  • Последствия пожара в отеле Токио Стар в Одессе dumskaya.net

Адский пожар произошел в Одессе в ночь на субботу, 17 августа, в гостинице Токио Стар, расположенной на улице Водопроводной. В результате пожара погибли 8 человек, еще 10 пострадали.

Трагедия в Одессе шокировала общественность. К слову, президент Украины Владимир Зеленский резко отреагировал на новость о пожаре в одесском отеле Токио Стар, где погибли 8 людей, еще десяток пострадали.

На своей странице в Facebook глава государства назвал произошедшее "преступной халатностью" и "пренебрежительным отношением к человеческой жизни.

"Одесса. "Токио Стар". Ночью мы потеряли восемь человеческих жизней. Десять человек пострадали, четверо из них - в критическом состоянии. И это не из-за войны и обстрелов. А из-за преступной халатности и игнорирования элементарных норм противопожарной безопасности, из-за пренебрежительного отношения к человеческой жизни. Этому будет положен конец", - пообещал глава страны.

Граждане в соцсетях активно распространяют новость о пожаре и комментируют трагедию. Многие рассказывают устрашающие детали о сгоревшем отеле Токио Стар.

Некторых ураинцев этот адский пожар заставил вспомнить трагедию в лагере Виктория, который произошел в Одессе 15 сентября 2017 года и унес жизни трех девочек.

"До речи. Цей Токіо Отель знаходиться біля центрального ЖД вокзалу в Одесі і будівля була раніше трамвайним Депо.  УВАГА. Хто дав дозвіл зробити з ДЕПО отель? Який не пристосований до цього. І хто дав дозвіл робити отелі в Одесі на вул. Черноморского Козацтва біля Суворовської поліції і у Києві на заводі Більшовик, з таких самих виробничих приміщень. Там такі шпаківні скрізь. І не дай Б-г така сама ситуація", - сказал Роман Давиденко.

"Перед вводом в експлуатацію, готель перевіряється пожежною службою. Це обов'язково. Потім відповідальний "експерт" приходить один-два рази на рік для "перевірки".Копайте глибше. Власник, це верхівка лише. Хтось йому "дозволив" відкритись", - добавил Дмитрий Охота.

"Хто дозволив ввести в експлуатацію готель без вікон?", - вопрошает Алина Радченко.

"Когда в стране намеренно ликвидировали санстанции, организации по технике и пожарной безопасности, когда отменили ГОСТы, уничтожили медицину, отпустили цены на продукты питания народ обречен гореть, травмироваться, травиться, болеть и подышать от голода ... Зато понавидумывалии новые никому не нужные министерства вроде МинСтеця и ветеранов, раздули штаты в министерствах и администрациях ... Если новая власть не вернет все эти структуры, то она тоже будет причастна к геноциду украинского народа..", - отметила Любовь Шмирхльова.

"Токио Стар - это довольно разрекламированный отель, мне - не профессионалу, уже с фото видно, что там не соблюдены никаких пожарных норм и вообще никаких норм. то как он мог функционировать сколько лет? и сколько еще таких "токио стар" в Украине ждет беда", -  сказала Илона Владимировна.

"Вже страшно кудись їздити, ніде себе в безпеці не почуваєш", - сказал  Максим Чайка.

"Зважаючи на те, які умови в готелі Токіо Стар і його "сестрі" Стар Хотел, я здивована, що загинуло 8. Могло набагато більше жертв бути. Ці готелі зовсім некомфортні, у більшості випадків мають дуже малі кімнати, проблеми з вентиляцією ітд", - высказалась Елена Мадяренко.

"Это конура это отель? Больше на хоз.блок смахивает. Людей жалко", - подчеркнула Ульяна Комракова.

"Этот клоповник еще в 2012 имел отвратную репутацию и отзывы. Очень странно, что он еще до наших дней просуществовал. Там есть еще некий отель "Зирка", такая же конура без окон и с номерами, что дорожная сумка среднего размера в номере занимает все свободное место в "номере"", - сказал Александр Лытар.

"Это кошмар. На эти номера - ячейки даже на фото было страшно смотреть, уже клаустрофобия начиналась, не то чтобы в них заселяться . К сожалению люди в поисках дешёвого жилья закрывали глаза на элементарную технику безопасности ((Соболезнования погибшим", - убеждена Зоя Колесник.

"Если кто не знает...этот " отель" украден у коммунальной собственности горэлектротранспорт. Это трамвайное депо, ангары для подвижного состава. Какой отель...??? Бывший кинотеатр Зирка, такая же история. Вадик Черный, вот кто за это должен ответить", -  поведала Турман Ума.

Напомним, ранее копы назвали три версии пожара в отеле Токио Стар в Одессе. Нацполиция среди основной версии пожара в одесской гостинице Токио стар считает совершение поджога с целью сокрытия убийства, заявил начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Олег Бех.

Читайте такжеПожар в отеле Токио Стар: что известно о жуткой трагедии в Одессе"Первая версия – это возможный факт убийства, … когда затем был поджог с целью сокрытия преступления. Вторая версия – это нарушение правил пожарной безопасности. И третья версия – неосторожное использование огня постояльцами гостиницы", - сказал Бех.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
пожар в Одессе новости Одессы Токио Стар
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

14:11
"Блокадница" Оля Бузова закрыла страницу в Instagram
14:06
"Клоповник, конура без окон": в Сети раскрыли жуткие детали о сгоревшем отеле Токио Стар в Одессе Фото Видео
14:00
На Львовщине разбился военный вертолет, стало известно о судьбе экипажа
13:40
Внесли в черный список: Киркоров в России может присесть за нарушения
13:40
"Вы обманули меня" - Игорь Суркис сказал футболистам Динамо
13:35
Дело Грымчака: суд принял новое решение, адвокат снова нашла ошибки Видео
13:13
Адский пожар в отеле Токио Стар в Одессе: копы озвучили три версии Фото Видео
12:58
"Буду нести ответственность": стало известно о скандальном решении владельца сгоревшего отеля в Одессе
12:36
Свинарчукгейт: у экс-замсекретаря СНБО нашли незадекларированное имущество на 1,3 млрд Видео
12:31
"Из говна слеплен": в сети потешаются над памятником главарю "ДНР" Захарченко
12:01
"Подумала, сисяндры вывалила": Собчак смутила сеть "голым" фото
11:58
"Суровый Киев": вандалы разрисовали поезд метро Видео
11:35
Пожар в отеле Токио Стар: что известно о жуткой трагедии в Одессе Фото Видео
11:21
"Лично прослежу": Зеленский пригрозил владельцу одесского отеля, в котором погибли люди Фото
10:56
Резня на Николаевщине: неизвестные жестоко расправились с военным
10:50
Врачи Института рака требовали с больных деньги за бесплатные лекарства
10:32
То горе за "Лошарик", то счастье за кукурузник: как россиянам подсунули нового героя мнение
10:25
На "уставшем" мосту на Труханов остров проложили бетонные плиты Видео
10:20
СБУ задержала сбежавшего накануне израильского наркобарона Видео
09:55
В Крыму оккупанты решили уничтожить градообразующие заводы Видео
09:41
Погода в Украине: прогноз удивил контрастами
09:26
Кальян и фото с фанами: глава Офиса Зеленского потусил на фестивале Белые ночи
08:55
В США обвинили Порошенко: за время президентства умыкнул $8 млрд Видео
08:43
Пять парадоксов в деле Грымчака: почему чиновник может выйти сухим из воды мнение
08:25
Расчлененка в Киеве: из канала достали изуродованное тело женщины Фото
07:57
"Чем больше Грымчаков сдадим": в Сети потешаются над "шариковыми" из прокуратуры из-за фееричной ошибки Фото Видео
07:26
В Одессе сгорела гостиница Токио Стар: 18 пострадавших и погибших Фото Видео
07:15
Яблочный спас 2019: как праздновать – в церкви и дома
06:53
Украинские горки: с чем связан рекордный рост ВВП, и как это повлияет на украинцев мнение
06:37
Самые модные женские шарфы осень-зима 2019-2020: топ-5 трендов - фото
06:01
"Монстр прекратит существование": журналист спрогнозировал распад России
05:28
Нибиру "сожрала" Юпитер: пришельцы готовят смертоносную атаку на Землю - уфологи
04:55
Почти Иисус Христос: астролог раскрыл феномен успеха Игоря Смешко
04:10
Что нельзя делать на диете: врачи дали топ-5 советов
03:31
Звезда Квартала в трусиках сверкнула стройными ножками
02:44
Не капуста: ученые назвали продукт, способствующий росту груди у девушек
02:16
Еще один скандал в Минобороны: чиновники хотели "кинуть" бюджет на 30 миллионов
01:49
"Худеют все!": эксперт назвала опасные ошибки при похудении
01:05
"Сигнал к ослаблению гривны": эксперты рассказали, что будет с курсом доллара в Украине Видео
00:59
В Госдепе высказали недовольство налоговой политикой Украины
00:41
В США умер известный актер Питер Фонда
00:25
"Сосочки": Тина Кароль снялась без белья
16 августа, пятница
23:58
"Решил основную задачу": политолог оценил 100 дней президентства Зеленского
23:37
Замглавы Нацполиции Бушуев ушел в отставку
23:15
В Офисе президента сгоняют бюджетников на День независимости
22:56
Важнее достоинство, чем вода из Украины: в Крыму сделали громкое заявление
22:35
Суд допустил ошибку при аресте Грымчака Видео
22:09
"Усиление позиций": эксперт пояснил различие Зеленского и Порошенко в вопросе Донбасса
22:06
Дело Грымчака: суд избрал чиновнику меру пресечения Видео
21:50
Днепр под угрозой: экологи бьют тревогу из-за катастрофы в Киеве Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять