"Мешала непрозрачным вещам": Клитина озвучила причины своего увольнения

Александра Клитина / Facebook/Александра Клитина

Александра Клитина, которую уволили с должности заместителя министра инфраструктуры, отказалась от брифинга, который должен был состоятся в четверг, 28 ноября. По ее словам, она просто заболела.

При этом она рассказала о своем увольнении, заявив, что необходимо уволить менеджмент Укрзализныци.

"Ну даже если предположить - министр меня уволил, потому что Джокер написал, что я хочу на его место? Если Министр считает эту переписку правдой, то почему Галущак и Кравцов еще не уволены? Потому как сказал министр (Владислав Криклий, - ред.) Галущак "хароший аппаратчик"? Я считаю, что менеджмент УЗ и наблюдательный совет, прикрывающий Кравцова, как только можно, нужно гнать, сколько бы иностранцев там ни сидело!", - сообщила Клитина в Facebook.

Кроме того, она уверена, что, занимая свою должность в министерстве, "мешала непрозрачным вещам".

"Таким как закрытие мало деятельных станций, мешала сдать втихаря в аренду железнодорожный вокзал Киев Пассажирский вместо концессии, критиковала IPO УЗ - ну сами подумайте какой адекватный инвестор будет покупать акции компании перед реструктуризацией? Это просто попытка УЗ в будущем остаться квазимонополией под названием "холдинг" после реформы и дискриминировать частных операторов", - уверена экс-замминистра.

Как ранее сообщал Главред, Александру Клитину обвинили в том, что она получила свою должность в министерстве через постель. После чего министр инфраструктуры Владислав Криклий пообещал уволить своего заместителя. В свою очередь, девушка обвинила своих недоброжелателей в черном пиаре. 27 ноября