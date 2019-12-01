Скандал в СНБО: Кривонос пожаловался на "клоунов" после смещения его с должностей

Сергей Кривонос / Украинская правда

Выведение заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Кривоноса из состава межведомственных комиссий и групп не имеет никакой политической составляющей.

Как говорится в сообщении на сайте СНБО, Кривонос остается заместителем секретаря Совета нацбезопасности.

"Его выведение из состава ряда межведомственных комиссий и групп связано с перераспределением функциональных обязанностей, и является рабочим процессом, который не имеет никакой политической составляющей.

Также необходимо отметить, что Сергей Кривонос является прикомандированным к Аппарату СНБО Украины из Министерства обороны Украины, и может быть возвращен в распоряжение Министра обороны Украины в соответствии с поставленными задачами", - пояснили в СНБО.

Читайте также"Пять сценариев": в СНБО рассказали о возвращении ДонбассаРанее президент Украины Владимир Зеленский уволил Кривоноса с должностей главы межведомственной рабочей группы по укреплению обороноспособности государства и главы межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля. Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства.

В свою очередь сам Кривонос заявил на своей странице в Facebook, что "секретарь СНБО, которого предыдущие пять лет войны не было видно и слышно ни на фронте, ни в тылу, таки протолкнул подписания указа".

"Ясно одно, что нет желания определенных должностных лиц реализации программы по повышению обороноспособности Украины "Пять шагов", как раз когда мы вышли уже на финиш... И вообще - превратили СНБО из Совета национальной безопасности и обороны Украины в посмешище с клоунами", - добавил Кривонос.

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Напомним, в марте 2019 года Кривинос стал заместителем секретаря СНБО вместо Игоря Гладковского, фигуранта скандала по хищениям в оборонной сфере.