В СНБО рассказали, во сколько миллионов "влетит" аудит Укроборонпрома

Укроборонпром / УНИАН

Замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос рассказал, что казне Украины аудит государственного концерна Укроборонпром обойдется в 5 млн долларов США.

Такую информацию он озвучил в интервью Пятому каналу. По мнению Кривоноса, аудит для госконцерна очень важен, поскольку это покажет иностранным инвесторам, что Украина готова к сотрудничеству.

Напомним, 25 февраля команда журналистов проекта Bihus.Info опубликовала на YouTube фильм-расследование о коррупции в оборонной сфере. В нем утверждалось, что Игорь Гладковский, сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-"прокладки" продавали предприятиям Укроборонпрома контрабандные российские детали либо украденные из украинских военных частей запчасти по завышенным вдвое-вчетверо ценам. Далее, Олег Гладковский приостановил свои полномочия первого замсекретаря СНБО и призвал правоохранителей проверить обнародованные факты о незаконных сделках при закупках в ВСУ. 4 марта президент Петр Порошенко уволил его с занимаемой должности своим указом. Позднее, в конце апреля депутаты Рады предложили и детально расписали, как стоит ликвидировать Укроборонпром.

