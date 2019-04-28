В Раде предложили и расписали, как стоит ликвидировать Укроборонпром

Иллюстративное фото / Укроборонпром

В украинском парламенте зарегистрировали законопроект, предусматривающий ликвидацию госконцерна Укроборонпром.

Соответствующий документ под номером 10248 от 24 апреля 2019-го был обнародован на официальном интернет-портале парламента. По мнению автором документа, на нынешнем этапе управление Укроборонпромом осуществляется крайне неэффективно.В законопроекте предлагает ликвидировать концерн и переподчинить его предприятия центральным органам исполнительной власти. Кроме того, в тексте прописали особую процедуру ликвидации предприятий из сферы оборонной промышленности.

Напомним, 25 февраля команда журналистов проекта Bihus.Info опубликовала на YouTube фильм-расследование о коррупции в оборонной сфере. В нем утверждалось, что Игорь Гладковский, сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-"прокладки" продавали предприятиям Укроборонпрома контрабандные российские детали либо украденные из украинских военных частей запчасти по завышенным вдвое-вчетверо ценам. Далее, Олег Гладковский приостановил свои полномочия первого замсекретаря СНБО и призвал правоохранителей проверить обнародованные факты о незаконных сделках при закупках в ВСУ. 4 марта президент Петр Порошенко уволил его с занимаемой должности своим указом.