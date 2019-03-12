Порошенко нашел замену Гладковскому в СНБО

Сергей Кривонос являлся первым заместителем Командующего Силами специальных операций ВСУ.
Сергей Кривонос, снявший свою кандидатуру с выборов президента Украины в пользу Петра Порошенко, станет новым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны.
Такое решение принял президент Петр Порошенко, сообщили источники Украинской правды в Администрации президента.
Отметим, что о назначении Кривоноса на место уволенного в результате скандала в Укроборонпроме Олега Гладковского сообщает также Украинский милитарный портал.
Как известно, ЦИК зарегистрировала выдвиженца от партии Воины АТО Сергея Кривоноса кандидатом в президенты Украины 5 февраля. А уже 6 марта Кривонос решил сняться с выборов президента.
Кривонос до этого был первым заместителем Командующего Силами специальных операций ВСУ а на время избирательной кампании ушел в отпуск.
Напомним, ранее журналисты Наших грошей опубликовали расследование о хищениях в украинской оборонной сфере на сумму более 250 млн гривен, в котором якобы замешано окружение президента Петра Порошенко – близкие друзья и бизнес-партнеры, в том числе Олег Гладковский с сыном Игорем.
Из-за вспыхнувшего скандала глава государства 4 марта уволил Гладковского-старшего с должности первого замсекретаря СНБО.