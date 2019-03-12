Порошенко нашел замену Гладковскому в СНБО

Сергей Кривонос / Украинская правда

Сергей Кривонос, снявший свою кандидатуру с выборов президента Украины в пользу Петра Порошенко, станет новым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

Такое решение принял президент Петр Порошенко, сообщили источники Украинской правды в Администрации президента.

Отметим, что о назначении Кривоноса на место уволенного в результате скандала в Укроборонпроме Олега Гладковского сообщает также Украинский милитарный портал.

Как известно, ЦИК зарегистрировала выдвиженца от партии Воины АТО Сергея Кривоноса кандидатом в президенты Украины 5 февраля. А уже 6 марта Кривонос решил сняться с выборов президента.

Кривонос до этого был первым заместителем Командующего Силами специальных операций ВСУ а на время избирательной кампании ушел в отпуск.

Напомним, ранее журналисты Наших грошей опубликовали расследование о хищениях в украинской оборонной сфере на сумму более 250 млн гривен, в котором якобы замешано окружение президента Петра Порошенко – близкие друзья и бизнес-партнеры, в том числе Олег Гладковский с сыном Игорем.

Из-за вспыхнувшего скандала глава государства 4 марта уволил Гладковского-старшего с должности первого замсекретаря СНБО.