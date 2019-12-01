"Как стриптиз у врача": Ляшко сравнил себя с молодым Черчиллем и стал посмешищем в Сети

Ляшко сравнил себе с Черчеллем и стал посмешищем в Сети / УНИАН

Масштаб исторической личности британского премьер-министра Уинстона Черчилля, видимо, не дает покоя главному радикалу Украины Олегу Ляшко.

Накануне, в годовщину дня рождения знаменитого политика, глава Радикальной партии устроил сеанс самолюбования в Сети и разместил на своей сранице фотографию Черчилля и несколько высооспарных цитат.

Вишенкой на торте стал намек Ляшко на то, что молодой Черчилль похож на него.

"На фото 32-річний Черчилль під час виборчої кампанії у Манчестері в 1907 році. На кого він вам схожий?..", - подвел своих читателей к мысли о сходстве Ляшко.

Молодой Уинстон Черчилль / facebook.com/O.Liashko

Отметим, в комментариях украинцы визуальное сходство Ляшко и молодого Черчилля подтвердили, при этом большинство граждан высмеяли бывшего нардепа, акцентировав внимание на то, что "из Ляшко такой Черчилль, как стриптиз из раздевания у врача".

"Как родные, только один умный (Ч.) а второй сказочный...ну сами знаете", - отметил Александр Мельник.

"Грішним ділом можна подумати, що Олег Ляшко - реінкарнація Черчілля. Черчілль, правда, не був ліворадикальним популістом, зате був здатний системно мислити. У цьому принципова відмінність, якої автор запису не усвідомлює, і тому навіть епігоном видатного британського діяча бути не може", - добавил Владимир Иваненко.

"Чувак, якщо і є якась фізіологічна схожість - не лести собі. Тобі до цієї історичної постаті, як людству до Марса...", - обратил внимание некий К.Остенбакен.

"Ну не на пи*ора же, колхозного с фамилией Ляшко) На герцога Мальборо похож !", - вставил свои пять копеек Александр Басманюк.

"На шлюху ахметова дуже схожий", - убежден Александр Коваленко.

"Эти две личности сравнивать? с ума сошли!!!", - пишет Сергей Столетний.

"Ляшко до Черчеля, як знаєте кому і куди. Ляшко за три копійки продасться, псевдопатріот хренів", - убеждена Юлия Шиферштейн.

"З Ляшка такий Черчіль, як із роздягання в лікаря стриптиз..", - добавил Николай Федорий.

"А в реале, смотрите, вылитый Ляшко, только джентельмен", - заметил Юстас Кобза.

Читайте также"Грязные понты Олега Валерьевича": прокуратура настаивает на аресте забияки ЛяшкоНапомним, ранее скандальный радикал Олег Ляшко решил вспомнить прошлое и в шестую годовщину Революции достоинства вышел в народ на Майдан.

При этом Ляшко чинно и благородно разместил в Сети фотографии, доказывающие его присутствие на Майдане. Правда, украинцы ему не поверили, вспомнили былые грехи и упрекнули в том, что "крысы проголодались".