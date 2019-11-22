"Не хочется в петушатню, крысы проголодались": Ляшко заклевали в Сети за поход на Майдан

Ляшко прогулялся на Майдан / facebook.com/O.Liashko

Скандальный радикал Олег Ляшко, которого ранее суд Борисполя отпустил на поруки после драки с Андреем Герусом, решил вспомнить прошлое и в шестую годовщину Революции достоинства вышел в народ на Майдан.

При этом Ляшко чинно и благородно разместил в Сети фотографии, доказывающие его присутствие на Майдане.

"На Майдане. Сейчас это единственный путь остановить уничтожение Украины", - ликующе подписал фотографии Ляшко.

Правда, украинцы ему не поверили, вспомнили былые грехи и упрекнули в том, что "крысы проголодались".

Ляшко вышел в народ в шестую годовщину Революции достоинства / facebook.com/O.Liashko

"Дивись як у всіх морди лиснять.... Певно недоїдають.... Це всі його радники.... Радять як більше вигравати бабла..... П.... И...", - пишет Анатолий Слюсар.

"На нари злодіив та бариг порошенківських", - высказалась Светлана Чорий.

"Конченый с кончеными стоит", - добавил Андрюша Сивокобыленко.

"Ваша гра закінчилась. Назавжди. Цирк поїхав, а клоуни ще про щось мріють. Вила приготували?", - высказалась Мариана Шеботнова.

"Ляшко твое место в тюрме !", - резко заявил Артур Акопов.

"Как же не хочется в петушатню!", - заметил Роман Гуриненко.

"Олежка бери вила іди до свиней а не на майдан", - посоветовал Рома Толочин.

"Ляшко разом з усім бидлом топили Пороха. я не забуду", - припомнил Андрей Сидоренко.

"Проголодались Крысы!?", - вопрошает некая Нина Васильевна.

"Пам'ятаю часи, коли Олег продав свій рейнж ровер, для президентських перегонів, розповідав, які в нього проблеми з грошима. Доволі багато людей повірили йому і проводили агітацію безкоштовно. Присолив він все це, коли програв вибори і купив новішого рендж ровера. Цікаво, за який кошт.... То ж, вірити політикам, це як вірити попрошайкам з електропоїзда Київ- Гребінка....", - отметил Алексей Боков.

Читайте также"За*ницей чувствует": блогер пояснил, зачем Ляшко напал на ГерусаНапомним, ранее Олег Ляшко вместе с женой Роситой Сайранен посетил концерт Любови Успенской в Киеве, который состоялся 10 ноября. На кадрах, опубликованных в Сети, появилось видео, на котором видно, как главный "радикал" Украины самозабвенно танцует медленный танец с супругой под песню российской исполнительницы.