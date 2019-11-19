Суд отпустил Ляшко на поруки

Олег Ляшко / УНИАН

Суд в городе Борисполь, что на Киевщине, постановил удовлетворить частично ходатайство прокуратуры по поводу избрания меры пресечения для скандального политика, экс-нардепа и лидера Радикальной партии Олега Ляшко.

Как стало известно из трансляции судебного заседания, судьи отклонили требование прокуратуры о его помещении под стражу на два месяца и постановили - выпустить Ляшко на поруки нардепов IX созыва - Виктории Сюмар (фракции Европейская солидарность) и Михаилу Волынцу (фракция Батькивщина).

Ляшко поблагодарил народных избранников в своем фирменном стиле

"Спасибо, когда вас будут судить, я тоже приду", - сказал им политик.

Напомним, Олег Ляшко устроил драку с Андреем Герусом в аэропорту Борисполь и порвал нардепу рубашку. Позднее стало известно, что лидера Радикальной партии вызвали по этому делу на допрос в Бориспольскую прокуратуру.. 18 ноября Ляшко вручили подозрение о совершении преступления.