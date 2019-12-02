Встреча Зеленского и Путина: Чичваркин дал важный совет президенту Украины

Евгений Чичваркин назвал козырь Зеленского перед Путиным / Фото УП

9 декабря в Париже пройдет саммит в "нормандском формате", во время которого состоится первая личная встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина. Опальный российский бизнесмен Евгений Чичваркин дал совет президенту Украины перед встречей с хозяином Кремля.

По словам Чичваркина, Путин может быть "харизматичным, обаятельным, может блажить".

"Самое основное – не поворачиваться к нему (Путину, - Главред) спиной. И зашить карманы, чтобы не подбросил ничего и не утащил. Чтобы цап-царап не сделал. И руки потом помыть", - посоветовал Зеленскому бизнесмен.

Также Чичваркин назвал козырь Зеленского перед Путиным.

"Козырь – то, что в этот момент у Путина фейковый рейтинг, а у Зеленского – все еще настоящий. Люди его поддержали, любят и ждут изменений. А от Путина никто ничего не ждет", - сказал бизнесмен-эмигрант в интервью Украинской правде.

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Напомним, Евгений Чичваркин назвал главную ошибку пятого президента Украины Петра Порошенко.

"Армия, язык, вера – это чистый путинизм (…) И это то, от чего люди хотят здесь уйти", - сказал бизнесмен.