Опальный российский бизнесмен Чичваркин назвал главную ошибку Порошенко

Евгений Чичваркин / rbc.ru

Российский бизнесмен-эмигрант Евгений Чичваркин высказал свое мнение относительно того, почему Петр Порошенко проиграл выборы президента 2019 и не смог остаться на посту на второй срок.

Чичваркин считает, что Порошенко совершил ошибку, неправильно прочитав настроения украинцев.

"Армия, язык, вера – это чистый путинизм. Это другими словами путинизм. И это то, от чего люди хотят здесь уйти. Шагать строем и молиться в школах, и ограждаться ото всего мира – это современный путинизм. Это то, чего люди пытались избежать, выходя на Майдан в 2004 и с конца 2013 по 2014 год", - сказал бизнесмен в интервью Украинской правде.

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Чичваркин добавил также, что украинцы – больше европейцы, чем россияне: "Украина несколько раз уже показала, что хочет стать частью Европы. Первый Майдан, второй Майдан и голосование за Зеленского – это попытка вырваться от дремотной Азии и стать частью европейского мира".

Как пример он привел поведение украинцев на массовых мероприятиях. По словам бизнесмена видно, что все очень хотят мирного, цивилизованного существования "без ура-патриотизма и рвания на себе рубашек".

"Это патриотизм здорового человека. Подача не через негатив, не через какую-то драму, а подача своей страны очень достойно", - отметил Чичваркин.

Напомним, Евгений Чичваркин заявил, что президент РФ Владимир Путин - "черт", а Россия – "рай", в котором "черти временно правят бал".