Министр обороны вступился за киборга Адама из-за угрозы увольнения из ВСУ

Киборг не прошел аттестацию для работы в ВСУ / Фото: Facebook/Евгений Межевикин

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк инициировал служебное расследование по факту возможного увольнения из ВСУ киборга Евгения Межевикина с позывным Адам.

"Ситуацию вокруг Евгения Межевикина знаю. Только что говорил с ним по телефону. Назначаю служебное расследование, чтобы выяснить реальное состояние вещей в подразделении, где служит Евгений", - написал он в Facebook.

Министр напомнил командирам, что каждый солдат – это наивысшая ценность ВСУ.

"Нужно поддерживать их и мотивировать служить в ВСУ, а не создавать преграды и оценивать их роль исключительно по "оценочным картам", — добавил Загороднюк.

Следует добавить, что Межевикина намеревались уволить из ВСУ по причине якобы неудовлетворительной сдачи тестов. Он не прошел аттестацию в воинской части, получив заключение о несоответствии занимаемой должности.

Позже Межевикин заявил, что никакого тестирования по оцениванию профессиональной подготовки не проводилось.

"Тем, кто спрашивает, почему нельзя тестировать зазвездившегося Адама! Так вот, никакого тестирования на этой должности вообще не было! И результат - прихоть должностного лица в офицерских погонах", - написал киборг в Facebook.

Напомним, сотрудники студии документального кино Babylon'13 сделали достоянием общественности первый видеоролик из будущего цикла хроник, посвященных обороне Донецкого аэропорта в 2014-2015 годах.

Как ранее сообщалось, волонтер рассказал, почему киборги сдали Донецкий аэропорт.