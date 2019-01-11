В Сеть выложили снятое "киборгом" уникальное видео боев за Донецкий аэропорт

Панорама ДАП / скриншот из видео

Сотрудники студии документального кино Babylon'13 сделали достоянием общественности первый видеоролик из будущего цикла хроник, посвященных обороне Донецкого аэропорта в 2014-2015 годах.

Главный герой видео – заместитель командира взвода 93-й бригады ВСУ "Холодный яр", уроженец Херсона Алексей Болдырев (позывной "Малыш").

Боец много раз выкладывал по ходу военных действий отдельные ролики, которые снимал на камеру смартфона, котором группа "киборгов" поднимает украинский стяг над новым терминалом Донецкого аэропорта.

Болдырев вместе с другом Ираклием "Икой" Кутелией погиб во время "перемирия" в поселке Опытное, что на Донетчине – БМП с бойцами 29 декабря 2015-го подорвалась на фугасе.

Напомним, ранее волонтер рассказал, почему киборги сдали Донецкий аэропорт.