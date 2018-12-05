В Сеть выложили первый тизер нового фильма режиссера "Киборгов" со звездой "Терминатора"

х/ф "Захар Беркут" / Скриншот из видео

В Сети опубликовали первый тизер украино-американского исторического боевика "Захар Беркут" (по легендарной повести Ивана Франко).

Ленту ставят со стороны Украины режиссер Ахтем Сеитаблаев (прославившийся фильмом "Киборги"), а со стороны США − Джон Винн.

В фильме показываются трагические события середины XIII столетия, когда орда татаро-монголов, возглавляемая ханом Бурундаем, идет походом на Европу через Карпаты. Им на сопротивление поднимаются местные жители во главе с охотником Захаром Беркутом. Его роль в фильме Сеитаблаева-Винна исполнил известный голливудский актер Роберт Патрик (прославившийся ролью "плохого жидкометалльного" робота Т-1000 в легендарном фильме Джеймса Кэмерона "Терминатор 2: Судный день").

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Сети появились первые фото со съемок "Захара Беркута".

