В Сети появились первые фото со сьемок "Захара Беркута" с "терминатором" в главной роли

В Сети появились первые фото с начала сьемок полнометражного исторического экшена "Захар Беркут" по мотивам одноименной повести Ивана Франко украинского режиссера крымскотатарского происхождения Ахтема Сеитаблаева.

Киноленту снимают на Закарпатье в Синевирской Поляне. Главную роль в фильме исполняет голливудский актер Роберт Патрик, известный по роли робота Т-1000 в фильме "Терминатор-2".

Кроме Патрика, в "Захаре Беркуте" снимутся такие американские актеры, как Томми Фланаган ("Гладиатор", "Храброе сердце") – он сыграет боярина-предателя Тугара Волка, Роки Майерс ("Люцифер"), Поппи Дрейтон ("Хроники Шаннари"), Оливер Тревена.

Премьера ленты, которую снимает украинская компания Kinorob при поддержке Госкино, запланирована на 2019 год.

Ранее Роберт Патрик похвастался вInstagram сделанными в Украине фотографиями.