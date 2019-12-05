Внедрение "формулы Штайнмайера": у Зеленского намекнули на судьбу Донбасса

Владимир Зеленский в США / president.gov.ua

Помощник президента Украины Андрей Ермак рассказал о планах Владимира Зеленского на Донбасс после саммита "нормандской четверки". По его словам, глава украинского государства внесет в Верховную Раду законопроект о продлении особого статуса оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

"По итогам этого саммита мы готовы внести на рассмотрение парламента законопроект о продлении действия этого закона. А в начале следующего года мы готовы предложить изменения этого закона", - цитирует Ермака Европейская правда.

При этом он указал, что изменения будут вноситься с учетом результатов переговоров в Париже, а также приступят к имплементации "формулы Штайнмайера". В то же время, Ермак заявил, что у команды Зеленского есть "план Б" по Донбассу, если Кремль не готов к прогрессу в данному вопросе.

Как ранее сообщал Главред, помощник президента Украины Андрей Ермак рассказал о судьбе Донбасса на случай провала мирных переговоров с Российской Федерацией.