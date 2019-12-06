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Тука не верит, что Скабеева позвонила Зеленскому

6 декабря 2019, 00:25

Экс-чиновник утверждает, что дозвониться главе государства так просто невозможно.

Георгий Тука
Тука сомневается, что Скабеева говорила с Зеленским / Униан

Бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука высказал мнение, что нашумевший звонок российской пропагандистки Ольги Скабеевой президенту Владимиру Зеленскому является фейком.

"Я очень мало верю в то, что это реальный разговор состоялся. Я знаю, как происходит коммуникация президента Украины с внешним миром. Поверьте, так, чтобы работники телеканала напрямую дозвонились до президента – это практически невозможно", - сказал он в эфире Oboz.tv.

По словам Туки, в случае звонка через коммуникатор трубку изначально берут секретари. Даже по мобильному поговорить невозможно, поскольку он, как правило, находится у одного из помощников.

"Когда в студии говорят – сейчас мы поговорим с президентом Украины, это очень похоже на розыгрыш. Какова была цель этого розыгрыша – не знаю, пранкеров хватает, голос у президента Зеленского достаточно характерный, его скопировать и подделать не нужно большого мастерства", - подытожил экс-чиновник.

Как ранее сообщалось, российская пропагандистка Ольга Скабеева позвонила президенту Украины Владимиру Зеленскому, однако поучила вежливый отпор и отказ общаться.

Позже одиозный российский пранкер Алексей Столяров, известный также как Лексус, позвонил президенту Владимиру Зеленскому.

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