"Как надо отвечать на "Слава Украине?": пранкер Лексус позвонил Зеленскому

Зеленский требовал от пранкера ответа на "Слава Украине!" / УНИАН

Одиозный российский пранкер Алексей Столяров, известный также как Лексус, позвонил президенту Владимиру Зеленскому.

"Ну раз уж 60 минут дозвонились Зеленскому, то мы подумали: а чем мы хуже? Этого звонка он ждал с момента своей инаугурации, поэтому тоже был тактичен в общении", - подписал пранкер видео в Facebook.

Лексус обнародовал лишь 30 секунд разговора и пообещал подробности сообщить заинтригованной публике позже.

В коротком видео слышно, как пранкер говорит, что на проводе Кремль. Голос, похожий на голос украинского президента, спросил о причинах звонка. Собеседник заявил, что хочет снятия санкций СБУ.

"Ну у нас, смотри... "Слава Украине!" Как надо отвечать, когда мы говорим "Слава Украине?" - прозвучало в ответ.

На этом краткий эпизод разговора обрывается.

Ну раз уж 60 минут дозвонились Зеленскому, то мы подумали: а чем мы хуже? Этого звонка он ждал с момента своей инаугурации, поэтому тоже был тактичен в общении)) Подробности позже https://www.gazeta.ru/politics/2019/12/05_a_12848870.shtml Опубликовано Alexey Stolyarov Четверг, 5 декабря 2019 г.

Как ранее сообщалось, российская пропагандистка Ольга Скабеева позвонила президенту Украины Владимиру Зеленскому, однако поучила вежливый отпор и отказ общаться.

Напомним, народные депутаты от Слуги народа Макс Бужанский и Гео Лерос подрались в Верховной Раде, а пранкер Джокер обнародовал истинные причины стычки нардепов.