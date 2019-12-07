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"Защищать и принять обратно, они - это мы": "химера" Пушков ответил Зеленскому о муниципальной страже

7 декабря 2019, 11:08

Пушков назвал идею Зеленского о муниципальной страже нежизнеспособной.

Пушков
Пушков отреагировал на идею Зеленского о маниципальной страже / Фото: Reuters

Идея президента Украины Владимира Зеленского создать на территории Донбасса муниципальную стражу зацепила за живое российского сенатора Алексея Пушкова, который ранее ответил Кравчуку о "киевском княжестве".

"Странная идея Зеленского - создание "муниципальной стражи" из представителей Украины, ОБСЕ и ДНР/ЛНР - нежизнеспособна. В биологическом мире такие химеры не живут, в политическом и подавно.

Это как если предложить палестинцам и израильтянам создать общую полицию. Comedy Club какой-то", - высказался Пушков на своей странице в Твиттере.

Отметим, в комментариях под сообщением Пушкова граждане во всеуслышание стали решать судьбы жителей Донбасса.

"Спустя все это время, я думаю, что надо успокоиться по поводу жителей Украины, которым реально неприемлемо жить в мире с россиянами. Надо отпустить. Все эти ток шоу достали. Но вот жителей донбасса надо защищать и принять обратно. Это их решение. Они - это МЫ!", - высказался некто под ником Сусанин.

"Очень умный шаг,смысл химеры поглотить представителей ДНР/ЛНР, их переварить, перетащить постепенно одеяло на себя, постепенно разоружить, распустить уже все формирования, а ОБСЕ само по себе рассосёться по домам под укр.красивые обещания,а там раз и в дамки!", - считает Александр Папушин.

"Леха, в политическом мире ТОЛЬКО Химеры и живут. Вы-наглядное тому подтверждение", - добавил Сармат Николов.

"Странно ваше удивление) К Медведеву на пресс конференцию тоже клоуна пригласили. Вопросы в течении 2-х часов были соответсвующие. Клоунада и подготовка Медведева на президента в 2024 году. Только полный неуч этого не понимает. И за это стыдно. За Медведева тоже стыдно!", - упрекнула Пушкова некая Лана Кремль.

"Украина постоянно требует каких-то новых уступок, напрочь забывая о том, что "Минские соглашения" это и есть уступка... А требовать снисхождения на снисхождение... как-то неправильно.. Не так ли ЗЕ?", - считает некий Дмитрий.

"Мне вот интересно, а вы сейчас кого к террористам приравняли? Украинские власти как и ДНР с ЛНР вроде спортсменов на Олимпиаде не убивали, самолеты не угоняли, дискотеки не взрывали и далее по списку теракты не совершали", - спросил Антон Романов.

Читайте также"Готовность к прекращению войны": Зеленский пояснил ожидания от встречи с ПутинымНапомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске должны принимать участие переселенцы из Донбасса, представляя таким образом жителей оккупированных территорий.

"Если они (русские – ред.) говорят разговаривать с жителями оккупированных территорий, потому что мы не знаем, что им нужно. Это все очень просто: давайте разговаривать со всеми, пусть жители, которые переехали, тоже приедут в Минск и скажут, почему переехали", - предложил Зеленский в эфире программы Свобода Слова.

При этом президент подчеркнул, что многие жители неподконтрольных Украине территорий хотят мира и не желают жить в России.

ДНР ЛНР Владимир Зеленский война на Донбассе Муниципальная варта Алексей Пушков новости России
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