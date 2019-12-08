"Обратно в свою помойку": в Сети возмущены из-за слов жительницы ОРДЛО о любви к Путину

Боевики ЛНР / Zaxid.net

Жительница Станицы Луганская заявила, что поддерживает президента Российской Федерации Владимира Путина. По словам женщины, у ее родственников разные взгляды на войну на Донбассе и даже есть те, кто поддерживает боевиков.

"И вот вы думаете, что эти трое ребят сядут когда-то за один стол? Может быть со временем, но в данный момент – нет. Они даже друг другу руку не протянут", - заявила жительница Станицы Луганская на видео, обнародованным на странице ВВС Украина в Facebook.

Кроме того, она заявила, что любит Путина, потому что он якобы отвечает за свои слова. При этом она отметила, что между Зеленским и Путиным выбрала бы президента РФ.

Данное заявление женщины возмутило пользователей соцсети: "Беда в том, что таких полно и в Харькове, Одессе, Киеве, а особенно в Луганской и Донецкой областях. Тех, кто любит Путина. Слушают сказки "переселенцев" о замечательной жизни на той стороне. Смотрят рашатв", "Предатели!! Слизняки!! Люди без позиции - это МЕРТВЫЕ ДУШИ!!! Ходят по мосту, который отстроила Украины, а молятся на Путина и это их нутро!!! Кто откроет двери своего дома для таких приспособленцев??? Ведь они уже СЕГОДНЯ готовы за кусок колбасы продать сердце и душу тому, кто даст больше!!! ФАРИСЕИ!!!!", "На компромисс должен уйти "Украина конечно"!!! а не запихнуть вам палку от того москальского флага, что развевается на фоне в пятую точку по самую глотку, сволочи вы черту?!!!", "И с этими людьми что-то можно сделать в Украине??? Забор им высокий и пусть живут с Путиным!!!", "Этим людям не важно кто будет, им главное, чтобы деньги платили. В них нет понимания того, что такое родина. Зачем вообще этот мост построили, чтобы они ходили туда-сюда и говорили которые сепары молодцы!", "Они впустили войну в свой дом, не защищаясь. Теперь расхлебывать будут и они, их дети, внуки. Жалко мне их? Нет! Или жалко мне наших военных? Нет! Это Их и наш долг! И Мы пронесем его достойно!", "Почему-то пришла ассоциация с тараканами: вылезли в Украине пожрать и обратно в свою помойку ... и так хорошо, нужно убирать ... главное, чтобы кормили вовремя ...", "Почему за эти годы их не истребили. Это же методы Путина, который им так нравится" и другие.

Как ранее сообщал Главред, помощник президента Украины рассказал о "плане Б" на случай провала мирных переговоров с Российской Федерацией.