"Всех считаю предателями": Метавший яйца в Порошенко объяснил свою выходку

Андрей Самошкин / Facebook

Человеком, метнувшим куриные яйца в экс-президента Петра Порошенко на митинге против капитуляции, прошедшем накануне на Майдане Незалежности, оказался выходец из Львова, активист и журналист издания Правовой контроль Андрей Самошкин.

Об этом сообщает портал Страна, журналисты которого взяли у мужчины интервью.

По словам Самошкина, план швырнуть в Порошенко яйцами у него возник спонтанно.

"[Яйца - Главред] купил в магазине неподалеку. Я понимал, что если никто себя не проявит - что-то нужно делать. С 2016 года я занимаю активную позицию", - заявил он.

Как заявил Самошкин, своим поступком он хотел поднять уровень сознательности украинцев в целом и участников протестов в частности.

"Хотел поднять сознательность людей. Пусть нас мало и мы плохо организованы, но мы же должны стать мудрее. Я хотел показать людям, чтобы они не боялись волков в овечьей шкуре, не боялись действовать, чтобы они не боялись что-то делать. Я переживал в тот момент, понимал, где находился. Хорошо, что так произошло, как оно вышло. Я не целил конкретно в Порошенко - я их всех считаю предателями и яйцо летело во всех них. С 2014 года они ничего не сделали и только усугубили положение Украины. Вот моя мотивация", - высказался он.

Куриные яйца Самошкин выбрал для броска - чтобы накачать их зеленкой и таким образом устроить "люстрацию".

"Я вообще хотел провести люстрацию. В плане была зеленка. Но подобраться к сцене я не смог. Вот я просто шприцом накачал яйца зеленкой и пошёл в толпу. У меня в чеке даже стоит время покупки зеленки - 13.46. То есть я купил ее уже после начала акции. Зашёл в кафе, в туалет. И шприцем все это сделал", - рассказал он.

Самошкин также рассказал, что ждет суда по выписанному полицией ему протоколу за хулиганство.

"Оттеснили меня [полицейские - Главред]. С уважением даже. Меня это удивило. Они отвезли меня в участок на Прорезной, составили админпротокол. Скоро будет суд. Говорят, что меня оштрафуют", - подытожил он.

Напомним, ранее, 8 декабря, в центре Киева, во время митинга на Майдане Незалежности, в находившегося на сцене бывшего главу страны Петра Порошенко бросили несколько яиц.