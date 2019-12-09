"Жаль, что в рыло не попал": в Сети нашли метателя "иичка" в "лицемерного" Порошенко - видео

Самошкин летом фотографировался с Порошенко / Facebook/ Андрей Самошкин

В соцсети обнародовано видео мужчины, который бросил яйцо в бывшего президента Украины Петра Порошенко во время выступления на собранном им же Майдане.

Отметим, видео залито на странице Андрея Самошкина, который и виден на этом ролике в качестве метателя яйца.

На видео отчетливо видно, что Самошкин успел бросить на сцену несколько яиц.

Согласно информации в Фейсбуке, Андрей Самошкин живет во Львове, у него есть журналистское удостоверение издания Правовой контроль.

Также на странице Самошкина есть фотографии, где он делает селфи с Порошенко.

Добавим, что главный редактор издания Артур Журбенко подтвердил, что Самошкин – его сотрудник. При этом он во всеуслышание на своей странице в соцсети подчеркнул, что редакция не несет ответственности за такие поступки, как "История про Петю и "Иичко"

"Я как гражданин потешился факту полета яйца в лицемерного политика Порошенко. Но как руководитель сми ресурса - не одобряю такого поведения!", - высказался Журбенко.

К слову, в комментариях под видео на странице Самошкина украинцы начали ругаться - сторонники Порошенко его раскритиковали, а противники – похвалили за поступок, но сожалеют, что яйцо не попало в бывшего президента.

"Молодець хлопче, жаль, що в жидівське рило не попав", - пишет Надежда Тымчук.

"Дебіл курва, під час виконання гімну і вигуків Слава Україні витворяти подібне ує*анство це треба взагалі не мати гідності", - пишет Максим Мусак.

"Яйце то саме мале на що він заслужив", - убеждена Катрин Краснокутская.

"Многие в мыслях так хотели бы поступить", - пишет Таня Литвин.

"Ура есть патриоты, кидай в гадов!", - высказался Вадим Ковалев.

Читайте такжеПорошенко и Ко против Зеленского: в Киеве перед нормандскими переговорами собрали Майдан - видеоНапомним, ранее сообщалось, в воскресенье, 8 декабря, в центре Киева, во время вече Красные линии на Майдане Незалежности, в находившегося на сцене экс-президента Петра Порошенко бросили несколько яиц.

В конце акции, после того как был исполнен гимн Украины, Порошенко выкрикнул в микрофон: "Слава Украине!".

В этот момент стоявший неподалеку от сцены мужчина с красно-черным флагом на плечах бросил в политика несколько яиц.

Бросавшего яйца в Порошенко мужчину с красно-черным флагом на плечах задержали вначале участники вече, а после - полиция.

Отметим, что над задержанным даже пытались устроить суд Линча, однако подоспевшая на место происшествия полиция спасла мужчину от разъяренной толпы.